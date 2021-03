Denkmal für ermordete Juden: Erster Stein enthüllt

IKG-Präsident Oskar Deutsch sieht in der Errichtung der Gedenkstätte ein „wichtiges Zeichen für Österreich“ - und zwar dafür, dass man zur Vergangenheit stehe und dafür, dass die in der Shoah getöteten Menschen „nie vergessen werden“. Die Menschen werden in dieser Gedenkstätte verewigt. Dem Akt am Donnerstag wohnten neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem IKG-Präsidenten auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) bei.