Lützerath: Keine Konsequenzen für Tunnelbesetzer

Polizei kennt Identität nicht

Wie berichtet, will der Energiekonzern RWE in Lützerath Braunkohle abbauen, die wegen ihrer Klimaschädlichkeit als energiepolitisch verpönt gilt. Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, wie Greta Thunberg aus Schweden, die Deutsche Luisa Neubauer und die Letzte Generation aus Österreich, hatten sich in dem Dorf verschanzt. Zwei Männer, die sich selbst „Pinky“ und „Brain“ nannten, versteckten sich tagelang in einem Tunnel. Wie die Aachener Polizei mitteilte, hat der Konzern RWE keine Anzeige gegen die beiden Aktivisten erstattet. Die Polizei kenne daher auch die Identität der Männer nicht.