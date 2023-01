Und wieder eine blendende Idee im Outlet Center

Schon von Weitem kann man es sehen, vor allem in den Abendstunden, das neue strahlende Wahrzeichen von Parndorf, um das sich bis 22. April alles dreht – dann muss das Riesenrad laut Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See abmontiert werden, und die 5000-Einwohner-Weltstadt darf wieder eine gewöhnliche Gemeinde sein.