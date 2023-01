Haiti: Beamte randalieren nach Polizistenmorden

Am Mittwoch hatten kriminelle Banden in Liancourt im Norden des Landes das Hauptquartier der dortigen Polizei angegriffen und sechs Polizisten getötet. Einige der Opfer seien regelrecht „hingerichtet“ worden, berichtete ein Polizeivertreter im Radio. Das führte nun zu Protesten: Zivilisten und Kollegen der Getöteten marschierten am Donnerstag durch die Hauptstadt Port-au-Prince und prangerten die explodierende Gewalt in dem Karibikstaat an.