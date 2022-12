Verkohlte Leichen: Kriminelle Gang schockt Haiti

Beim Überfall einer kriminellen Bande auf die Ortschaft Source-Matelas nördlich der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die Täter drangen in das Viertel der Gemeinde Cabaret ein, brachten mehrere Bewohner um und steckten Häuser in Brand, wie die Zeitung „Le Nouvelliste“ am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichtete.