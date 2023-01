Betrunkener Reifenstecher ging auf Zeugen los

Das hätte viel schlimmer ausgehen können! Weil ein 37-jähriger Chinese aus Linz in der Landeshauptstadt am Mittwoch einen Reifenstecher auf frischer Tat überrascht hatte, geriet er ins Visier des 60-Jährigen und wurde von ihm auch attackiert und verletzt. Passiert ist der Vorfall um kurz vor 20 Uhr in der Grillparzerstraße, wo das spätere Opfer sah, wie ein Mann mit einem Messer auf einen Reifen eines Firmen-Lastwagens einstach.