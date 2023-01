Länder an Bund: „We want our money back“

„Frei nach der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher sagen wir: ,We want our money back‘“, sagte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP im Anschluss an das Treffen im Gespräch mit der „Krone“. Oberösterreich sei ein Nettozahler in der gemeinsamen österreichischen Staatskasse und liefere gewaltige Steuereinnahmen. Davon wolle er etwas zurückhaben, so der Landeshauptmann.