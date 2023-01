Angriffe mit Drohnen und Hyperschallrakete

55-jähriger Mann in Kiew getötet

Donnerstagfrüh warnten dann mehrere Regionalregierungen vor Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. In Kiew drängten sich die Menschen in den U-Bahnstationen. Etwa 15 Raketen seien allein über der Hauptstadt von der Flugabwehr abgefangen worden, teilten die Behörden mit. In zwei Stadtteilen von Kiew waren laute Explosionen zu hören.