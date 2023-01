Nacktfotos von Schülern: Lehrer festgenommen!

Der von der „Krone“ aufgedeckte Fall sorgte für Furore. Über einen Messaging-Dienst soll der Lehrer an Nacktbilder seiner minderjährigen Schüler gelangt sein. Dabei gab er sich über gefälschte Profile als Mädchen aus und trat mit den Buben (14 Jahre aufwärts) in Kontakt. Er dürfte die Schüler später auch zu Aufnahmen von geschlechtlichen Handlungen verleitet haben. Als „Belohnung“ gab es zum Teil Geld in Form von Gutscheincodes.