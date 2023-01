Heer: Grenadiermarsch fährt Millionen Kilometer

Mehr als 2,5 Millionen Kilometer legte das Soldatenessen von der „Regionalküche“ Wiener Neustadt zu 22 „Finalisierungsküchen“ in Kasernen in Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland zwischen 2012 und 2021 zurück. Viele parlamentarische Anfragen zur Heeresküche sowie zur Standortautarkie von Kasernen und somit der Sicherheit im Blackout-Fall folgten. „In Zeiten von Klimaschutz und hohen Spritkosten kann es nicht sein, dass in den Kasernen nicht wieder regional gekocht wird“, fordert FPÖ-Nationalrat Alois Kainz – auch für den Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPL).