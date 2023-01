Unterhaltung mit Märchentanz, Musik und Maskerade

Zur Narrenhochburg mutiert die Kürnberghalle in Leonding, eine neue Band aus Oberösterreich spielt in Linz auf und die Mega-Blues-Band aus den USA kommt nach Ried im Innkreis - alles an diesem Wochenende! Am Linzer Landestheater wird Dornröschen als märchenhaftes Tanzstück modern interpretiert, und Absolventen der Anton Bruckner Privatuniversität zeigen ihre Abschlusstänze.