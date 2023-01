Boston Bruins stellen historischen NHL-Rekord auf

Die Boston Bruins haben einen historischen Rekord in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL aufgestellt. Die Bruins siegten am Dienstag in Montreal gegen die Canadiens mit 4:2, feierten im elften Spiel dieses Jahres den zehnten Erfolg und haben so schnell wie keine Mannschaft davor die 80-Punkte-Marke erreicht.