„Lawinen App“ Tirol: Land feiert 10 Jahr-Jubiläum

Auch andere hilfreiche Tools

In der heurigen Saison „gehen wir davon aus, dass die App fünf Millionen Mal aufgerufen wird“, rechnet Patrick Pixner, der CEO des Innsbrucker Unternehmens duftner.digital, das die App entwickelt hat, vor. „Gerade im Bereich der alpinen Sicherheit nimmt Tirol eine weltweite Vorreiterrolle ein. Dabei gewinnen auch digitale Sicherheitsmaßnahmen immer mehr an Bedeutung“, so ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair.