Brandstifter legten Pariser Bahnhof komplett lahm

Am wichtigen Pariser Fernbahnhof Gare de l‘Est musste am Dienstag nach einem Kabelbrand der Zugsverkehr - unter anderem nach Deutschland - ganztägig unterbrochen werden. Weder Fernzüge noch Regionalbahnen können in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen, teilte die französische Bahn SNCF mit. Sie spricht von einem Sabotageakt.