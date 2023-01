Weißensee-Eisteam rettet die Elf-Städte-Tour

Etwas anderes muss her. „Denn wenn es eine Chance gibt, dann wollen wir unseren Gästen das Eislaufvergnügen bieten, für das sie seit Jahrzehnten dem Weißensee die Treue halten“, so Norbert. Also muss das Familienauto von Sohn Bernhard, ein allradgetriebener Suzuki herhalten, an dem ein selbst konstruierter Pflug, den Norbert sich in Japan abgeschaut hat, befestigt ist. Und der stundenlange, kräfteraubende Einsatz lohnt sich: Das Eisteam konnte eine zwei Kilometer lange, teils 15 Meter breite Eislaufbahn präparieren.