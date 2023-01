Finnland: Notfalls auch ohne Schweden in die NATO

Eiszeit nach Koran-Verbrennung in Schweden

Erdogan hatte am Montag angesichts der Koran-Verbrennung durch einen islamfeindlichen Provokateur in Stockholm gesagt, Schweden könne nicht mit der Unterstützung der Türkei für einen NATO-Beitritt rechnen. „Wenn ihr der Türkei oder dem Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen“, hieß es aus Ankara. Haavisto sagte dazu, bei solchen Protestaktionen werde mit der Sicherheit Finnlands und Schwedens gespielt.