Vignetten Drive-in auch heuer wieder präsent

Wer also diese Chance als Club-Mitglied ergreifen will, kann sich am 27. Jänner 2023 von 08:00 - 17:00 am ÖAMTC Stützpunkt Klagenfurt am Wörthersee (Alois-Schader-Straße 11, 9020 Klagenfurt) einfinden und bequem und unkompliziert beim Vorbeifahren die neue Vignette erwerben. Dabei muss nicht einmal das Auto verlassen werden. Bezahlung erfolgt ausschließlich über Bankomat. Bei Bedarf wäre es auch möglich, die Klebevignette durch die Club-Mitarbeiter angebracht zu bekommen.