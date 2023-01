Austria: Vor „Dragos“ Augen stand violette Null

Dragovic sah dann eine Nullnummer, somit kehrt die Austria morgen ungeschlagen aus Belek heim - in den ersten beiden Tests in der Türkei hatte es ja zwei Siege (3:1 gegen Vasas Budapest, 2:1 gegen Shakhtar Donetsk) gegeben. Der Innenverteidiger Dragovic lobte nach den 90 Minuten vor allem auch die violette Innenverteidigung: „Handl und Co. haben wenig zugelassen, und das gegen Partizan, das keine schlechten Angreifer hat.“