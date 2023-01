Regionalzug donnerte in Lastwagen-Gespann

Glimpflich ausgegangen ist eine Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Lkw am Montagabend. Der Lkw mit Anhänger blieb gegen 18.50 Uhr auf einem Bahnübergang in Bruck (Pinzgau) hängen. Der Zug krachte in das Gespann und kam erst 300 Meter weiter zum Stillstand.