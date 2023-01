Geschafft! KAC kann Innsbruck doch noch biegen

Der VSV lag gegen Laibach in der 32. Minute schon mit 3:1 voran, Verteidiger Nick Mattinen versenkte die Scheibe zweimal mit einem Hammer. Aber Laibach gelang durch Crnovic (42.) doch noch der 3:3-Ausgleich. Doch Hughes bediente Sturmpartner Collins nach einem Konter ideal, der versenkte den Puck. Am Ende gelang Mattinen ins leere Tor noch sein Dreierpack. Für die Adler war es schon der fünfte Sieg in Folge.