Konrad: „Da hatte ich richtig Gänsehaut!“

„Ich weiß noch nicht, was meine Freundin geplant hat - habe mir aber zur Sicherheit am Montag freigenommen", lacht Mario Konrad, der für die Feier seines heutigen 40ers Vorkehrungen traf. Gut, mittlerweile braucht der Körper länger zur Regeneration.



Auch nach dem Training. „Ich fühle mich topfit, muss aber jetzt mehr auf mich achten beziehungsweise tun als früher.“ Was den Leobendorf-Stürmer antreibt, noch immer in der Ostliga aufzulaufen? „Ganz klar der Spaß und die Liebe zum Spiel.“ Beides kam in seiner ereignisreichen Laufbahn nie zu kurz. Beim Thema Karriere-Highlight legt er sich schnell fest. „Der 1:0-Heimsieg in der Europa-League-Quali mit Rapid über Aston Villa. Die Stimmung war ein Wahnsinn, da hatte ich richtig Gänsehaut.“ Freilich bleiben auch die vier Aufstiege mit dem LASK, Horn, Liefering und der Vienna in Erinnerung. „Vor allem jener in die Bundesliga mit dem LASK 2007 war etwas Besonderes, werde ich nie vergessen.“