Ein höchst haarige Angelegenheit

Einem geht das aber alles nicht schnell genug und so ist DFB-Vize Ralph-Uwe Schaffert kürzlich vorgeprescht, um die Gründe für die kostspieligen Hotelstornierungen in Qatar mit den Worten „Wenn sich die deutschen Nationalspieler wie Äffchen die Münder zuhalten und sich den Friseur ins Hotel bestellen, muss man sich nicht wundern, wenn sie gegen Japan verlieren“ in geradezu atemberaubendem Populismus auf den Punkt zu bringen. Zwar bedauert der ehemalige Vorsitzende des Oberlandesgerichtes Celle den Äffchen-Vergleich inzwischen („Das würde ich heute so nicht mehr sagen“), aber die Sache mit den Barbieren steht nun mal im Strafraum und die Taskforce wäre daher wohl gut beraten, ihre Arbeit nicht auf mögliche Schwachstellen im System DFB, sondern auf das Thema „Nationalspieler und ihre Figaros“ zu fokussieren.