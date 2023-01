„Blicke in Dankbarkeit auf wunderbare Zeiten“

Gründungsmitglied ist Achatz aber auch beim Theater im Landhauskeller und seinem Theater WalTzwerk, das er 1994 mit Peter Ebner aus der Taufe hebt. Woran er sich am liebsten erinnert? „An meine Theaterjahre in Graz, die 2000 begonnen haben. Für Next Liberty und Opernhaus habe ich acht Musicals für Kinder und Familien inszeniert, die alle ein großer Erfolg waren. Doch ganz allgemein blicke ich in Dankbarkeit auf wunderbare Zeiten zurück und freue mich, dass die Jugend nachkommt und ihre eigenen Geschichten erzählt.“