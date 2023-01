Covid-19-Vakzine waren Ausweg aus Pandemie

„Es war die Impfung, die uns letztendlich einigermaßen gut durch die Pandemie gebracht hat“, sagte Rauch. „Großartig“ sei der Erfolg der Wissenschaft in der schnellen Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe gewesen, eine Erfolgsgeschichte auch die rasche breite Zurverfügungstellung der Vakzine in der EU. Aber, so der Minister, das Thema der Impfpflicht sei in Österreich politisch „nicht wirklich gut“ gemacht worden.