Missbraucht: „Meine Wunden werden nie verheilen“

Sabine A. (Name geändert) verfolgt Berichte über Missbrauchstaten an Minderjährigen genau - und damit jetzt natürlich auch jene zur „Causa Teichtmeister“. Ihr Interesse an diesen Fällen „ist“, wie die 33-Jährige sagt, „sicherlich darin begründet, dass ich einmal selbst Opfer grauenhafter Übergriffe gewesen bin“.