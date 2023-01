Ländle-Läufer vor Treffen mit Marathon-Superman

Sein Training kann Elias selbst gestalten und bekommt dabei Unterstützung von den heimischen Läufern. „Man kann genau die Trainings buchen, die man an jedem Tag will. Gestern zum Beispiel bin ich 5 x 800 Meter gelaufen, zwei von den Jungs haben das Training mit mir mitgemacht. In Absprache mit meiner Trainerin daheim in Österreich gestalte ich so alle Einheiten“, erklärt der 23-Jährige.