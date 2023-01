Wie Gemüse aus der Kälte das Klima schützt

Ihr Werkzeug muss Anna Ambrosch im Winter nicht wegräumen. Denn: Für die Biobäuerin geht die Saison am Jaklhof in Kainbach bei Graz in der kalten Jahreszeit weiter. In achtsamer Handarbeit kultiviert sie mit ihrem Team über hundert verschiedene Bodenschätze, die auch jetzt im Freien oder im ungeheizten Folientunnel wachsen.