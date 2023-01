„Ein Scheitern der Reform ist nicht akzeptabel“

Für Eva Hammerer, Landessprecherin der Grünen, ist das letzte Wort in Sachen U-Ausschuss noch nicht gesprochen. „Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass die Reform gescheitert ist. Schließlich sind sich alle Parteien in zwölf Punkten einig und es gibt zwei gute Lösungen für den letzten Punkt.“ Gescheitert war die U-Ausschussreform am Donnerstag lediglich deshalb, weil sich ÖVP und die Opposition nicht auf eine übergeordnete Schlichtungsinstanz einigen konnten.