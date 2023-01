Der Winter ist zurück und wird auch bleiben

Lifte werden wieder gestartet

Nach der Zwangspause werden heute am Hochficht, am Sternstein und in Kirchschlag die Lifte wieder geöffnet. „Wir beginnen mit Privatstunden im Kinderland in Kirchschlag. Die Leute rufen auch fleißig an, wir sind bereit. Am Montag starten wir am Hansberg mit Skikursen für Kindergärten und Volksschulen“, steht Michael Eggner von der Skischule Kunterbunt bereits in den Startlöchern.