Jagd nach „Penisfischen“: Chinesen plündern Strand

Die am Meeresboden lebenden Würmer gelten als Delikatesse in China, Korea und Japan. Dort werden sie zum Teil roh als Sushi oder gebraten gegessen. Sie siedeln alle in den flachen Küstenmeeren des Pazifiks, wo sie sich im Sandboden eingraben. Es kann vorkommen, dass ein Sturm die Sandbewohner aus ihren Höhlen reißt und ganze Kolonien der Igelwürmer an Land gespült werden, erklärt das Nachrichtenportal „Watson“.