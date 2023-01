Trumps Ex-Berater: Türkei aus NATO schmeißen!

Bolton und seine „US-Putschpläne“

Kalin sprach damit ein CNN-Interview im Vorjahr an, in dem Bolton auf die Vorgänge rund um die Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021 angesprochen worden war. Auf die Frage, ob das ein von langer Hand geplanter Putschversuch gewesen sei, antwortete Bolton mit Nein, weil er wisse, wie so etwas abzulaufen habe. Das sage er „als jemand, der geholfen hat, Coup d‘Etats (Staatsstreiche, Anm.) zu planen, nicht hier, aber an anderen Orten“, erklärte der 73-Jährige im Gespräch mit Moderator Jake Tapper. Der internationale Aufschrei nach diesen unbedachten Äußerungen war naturgemäß sehr groß.