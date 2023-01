Aufgehängte Erdogan-Puppe: Keine Ermittlungen

Schwedens Weg in die NATO, den die Türkei seit Monaten blockiert, ist um eine Hürde reicher geworden. Wie berichtet, hat die Regierung in Ankara wütend auf eine Protestaktion in der Nähe des Stockholmer Rathauses reagiert, bei der eine Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nachempfundene Puppe an den Füßen aufgehängt worden war. Die schwedische Staatsanwaltschaft sieht allerdings keinen Grund, Ermittlungen in der Causa einzuleiten.