Capitals verlieren nach Führung im Penaltyschießen

Zimmer belohnte die Wiener 122 Sekunden vor der Schlusssirene aber noch mit dem 2:2. Nach torloser Verlängerung mussten die Penaltys entscheiden. Für die Capitals traf nur Zimmer, während bei Asiago Giordano Finoro und Allan McShane erfolgreich waren. Für die Capitals geht es schon Freitagabend in Innsbruck weiter, am Sonntag gastiert Asiago dann in Wien.