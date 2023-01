Forscher des Jahres warnt vor Bohrungen in Molln

Appell an das Land OÖ

Die von der australischen Firma ADX Ltd geplanten Erdgasbohrungen betrachtet er mit Sorge. „Ein derartiges Großprojekt in einer so wertvollen, artenreichen Landschaft hat sicherlich auch ökologische Auswirkungen auf die Flächen rundum“, betont Essl. So müssten etwa Rohrleitungen errichtet und Straßen adaptiert werden. Es komme zu Lärm- und Schmutzbelastungen durch Abwässer, Schmiermittel und Öl. „Und wenn gasführende Schichten angebohrt werden, tritt auch Gas aus. Wobei das treibhauschädigende Methan ein wesentlicher Bestandteil von Gas ist.“ Dem Land OÖ legt Essl nahe, anstatt auf fossile Energie massiv auf den Ausbau von Wind und Solar zu setzen. „Das wäre zukunftsweisender, denn OÖ liegt hier nicht im Spitzenfeld.“