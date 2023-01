Zwei weitere Fälle von Geflügelpest in OÖ

Am 13. Jänner war der erste Fall in der Nähe zur Salzburger Landesgrenze aufgetreten, betroffen waren Gänse, Enten und Hühner eines Betriebs im Bezirk Braunau. Jetzt gibt es zwei bestätigte neue Fälle, die laut Gefährdungskarte offenbar in direkter Nachbarschaft, aber in zwei verschiedenen Bezirken - Linz-Land und Wels-Land - aufgetreten sind. Beim ersten Betrieb handelt es sich um eine private Haltung von 30 Hühnern und 16 Enten im Bezirk Linz-Land.