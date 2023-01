efko-Gemüse lindert Personalmangel in der Gastro

Im Service fehlen Mitarbeiter, in der Küche ebenfalls - der Personalmangel in der Gastronomie zwingt immer mehr Restaurants und Lokale, ihr Angebot zurückzuschrauben. Die von Hinzenbach aus agierende efko investierte 28 Millionen € in ein Werk in Niederösterreich, das der Mitarbeiterknappheit entgegenwirkt.