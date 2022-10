efko tüftelt an Notfallplänen für einen Blackout

So beriet sich die efko-Chefetage auch mit Experten, was der „worst case“ für den Sauergemüsehersteller bedeuten würde. „Wir hätten noch genau so viel Energie, dass wir die Kühlung in den Hallen und damit unserer Produkte gewährleisten könnten“, sagt Klaus Hraby, der mit Bernhard Stöhr die Geschäfte des Lebensmittelherstellers lenkt.