Kult-Gasthof der Haubenküche muss zusperren

Familie half immer wieder aus

„Wir sperren am 25. September zu, weil das Personal fehlt!“, so Klinger. „Die ganze Familie half in den letzten Jahren mit“, erzählt er. Zuletzt hatte man die Öffnungszeiten verkürzt, nur mehr von Freitag bis Sonntag gekocht. Doch selbst das lässt sich nicht ewig im Familienturnus durchhalten. „Uns fehlen im Service derzeit drei Leute und in der Küche mindestens zwei“, gibt Klinger Einblick.