HCI: Vor Wien-Spiel gab‘s Geburtstagspost vom Heer

Tyler Cuma staunte am Donnerstag in der Früh nicht schlecht. Just an seinem 33. Geburtstag flatterte dem Verteidiger der Einberufungsbefehl vom Bundesheer ins Haus. „Ein nettes Geschenk von der Regierung“, grinste er. Warum gerade jetzt? „Das wüsste ich auch gerne“, sagte der Austro-Kanadier, für den es die siebente Saison im Heimatland seiner Mutter ist. Den rot-weiß-roten Pass hatte er als Teenager bekommen.