80 Punkte - Haie geben sich aber nicht zufrieden

Innsbrucks Eishockey-Cracks zeigten beim 2:1-Sieg am Freitag in Klagenfurt eine reife Leistung, sind nun auch „echter“ Tabellenführer. Am Dienstag geht es im großen Schlager auswärts gegen Meister Salzburg. Im dritten Saisonduell soll nun endlich der erste Erfolg gegen die Bullen her.