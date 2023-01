Arbeiten im Krankenstand oft an der Tagesordnung

Mehrheit hat Angst vor Kollegen und Chefs

Doch warum gehen die Menschen trotz Krankheit in die Arbeit? Die Antworten erschüttert fast noch mehr als der Umstand, dass es so viele machen. So ist der häufigste Grund, krank arbeiten zu gehen (61 Prozent), die Kollegen nicht im Stich lassen zu wollen. Auch der zweithäufigste Grund bezieht sich auf die Kollegen, die die Arbeit alleine kaum schaffen würden. „Beides weist auf den Druck hin, der in Betrieben herrscht“, ist sich Stilling sicher.