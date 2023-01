TikTok-Challenge: Mädchen stirbt bei Mutprobe

TikTok kämpft mit schweren Vorwürfen

Im Web werden Challenges veranstaltet, die oft auch gewisse Risiken bergen - denn genau darin liegt für viele der Reiz. TikTok hatte bereits in der Vergangenheit mit schweren Vorwürfen zu kämpfen. So soll der Betreiber mit seinem Algorithmus absichtlich und wiederholt Videos der „Blackout Challenge“ in die Feeds der Kinder gepusht haben, um sie zur Teilnahme an der Herausforderung, bei der Nutzer aufgefordert sind, sich so lange selbst zu würgen, bis sie ohnmächtig sind, zu motivieren.