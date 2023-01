Bürgermeister vor Gericht: „Bin nicht schuldig“

„Zeit der Ortskaiser ist vorbei“

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, immer wieder selbst Genehmigungen ohne rechtliche Grundlage ausgefertigt zu haben. So sei eine Verlängerung der Sperrstunde nur für den Gastgarten gar nicht möglich, das könne nur für das gesamte Lokal erteilt werden, betonte der Ankläger. Dazu wäre ein Verfahren nötig gewesen „und wenn man 22 Jahre Bürgermeister ist, weiß man das“, war der Staatsanwalt überzeugt und betonte: „Die Zeit der Ortskaiser ist vorbei.“ Zur Anklage hatte ein Bescheid geführt, den der Bürgermeister vor seiner Abreise in den Urlaub in aller Eile zu Hause ausgefertigt hatte. Dieses Schriftstück machte die Polizei misstrauisch, und so kam es zu einer Überprüfung.