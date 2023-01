Femizide: Erklärungen, aber keine Entschuldigung

Kaum hat das neue Jahr begonnen, und schon sehen wir uns wieder mit den fürchterlichen Nachrichten über Morde und Mordversuche an Frauen konfrontiert. Das jüngste Beispiel ist der Versuch eines in Linz lebenden Irakers, seine aus Rumänien stammende Frau zu erstechen. Auch dieses Verbrechen hatte, wie überproportional viele vergleichbare Untaten in den vergangenen Jahren, so etwas wie Migrationshintergrund.