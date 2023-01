Djamila Rowe packt über ihren geheimen Fetisch aus

Tränen-Meditation

„Wenn man nicht loslässt, ist kein neuer Platz da zum Einatmen. Das ist auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft - diese Angst, loszulassen“, begann Teamchefin Jana URKRAFT mit der nächsten Atem- und Meditationsübung und merkte sofort, dass mit Jolina nicht alles ok ist. Die Influencerin fing nämlich an, zu weinen. „Stresslösung“, vermutete Lucas. „Die Tränen sind wunderschön und heilsam. Und du bist eine Frau, du darfst dir das erlauben. Jeder Mann auch“, bestärkte Jana URKRAFT die 30-Jährige. „Wenn man manchmal so unter Druck steht, dann kann gar nichts Neues mehr reinkommen“, erklärte Jolina der Gruppe ihren Gefühlsausbruch.