Onkel über Kate: „Sie ist keine Drama-Queen!“

„Kate ist keine Drama-Queen“

Vor allem, dass Harry seine Nichte Kate in seinen Memoiren in einem schlechten Licht erscheinen lässt, kann Goldsmith nicht so stehen lassen. Bei der „Saga der Brautjungfernkleider“ habe er „Rot gesehen“, schrieb er weiter. In der Schilderung des Streits zwischen Kate und Meghan, in dem es um ein nicht passendes Blumenmädchenkleid für Charlotte gegangen sein soll, wird Harry auch über die Tochter von Kate und William konkret. Für Goldsmith sei das eine „Heuchelei“. Immerhin sei der Prinz in die USA ausgewandert, um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen, verletzte nun aber „selbst das Vertrauen seiner Nichte“.