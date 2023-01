Causa Teichtmeister: So reagiert die Bundespolitik

Strafverschärfung gefordert

Es gehe um ein widerwärtiges Geschäft mit dem Leid von Kindern, einen regelrechten Markt. Die Familienministerin fordert nun auch eine Strafverschärfung, wie etwa bei unseren Nachbarn. „Das Wohl unserer Kinder ist das Schützenswerteste in unserer Gesellschaft. In Deutschland gibt es für den Besitz von Kinderpornografie bis zu fünf Jahre, bei uns nur bis zu drei Jahre Haft. Bei der Verbreitung sind es in Deutschland zehn, in Österreich drei Jahre Haft.“