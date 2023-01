Vorwürfe gegen weiteren „Corsage“-Schauspieler

In einer mehrteiligen „Klarstellung“ schrieb Rami dazu auf Twitter: „Ich habe in meiner Stellungnahme zum Fall erklärt, dass Florian Teichmeister von der StA der Besitz solcher Bilder im Sinne des Gesetzes vorgeworfen wird (,digitales Delikt‘), ihm aber NICHT angelastet wird, Kinder eigenhändig missbraucht zu haben. Dieser Begriff (,digitales Delikt‘) stammt nicht von mir, sondern aus der Rechtswissenschaft.“ Klar sei dabei „für jeden, dass hinter solchen Bildern reale Opfer stehen, nämlich missbrauchte Kinder, und dass die Nachfrage nach solchen Bildern das Angebot schürt, also immer neue Verbrechen produziert“, so Rami. Gerade deshalb sei § 207a StGB im Jahr 1994 in Kraft gesetzt und mit späteren Gesetzesnovellen mehrfach verschärft worden. Nachsatz: „Im Übrigen bin ich selbst Vater.“