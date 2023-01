„Leistung anderer in ,Corsage‘ nicht schmälern“

Burg-Chef rechtfertigt sich: „Umfassende Erhebung“

Auch in Österreich schlägt die Causa weiter Wellen, denn die Frage bleibt weiter offen, wer was wusste und warum nicht früher gehandelt wurde. Die „Krone“ hatte bereits im Herbst 2021 (aus rechtlichen Gründen ohne Namensnennung) berichtet, Burgtheater-Direktor Martin Kušej unterstrich am Samstag, man habe hausintern Teichtmeister als den Betreffenden eruiert. „Teichtmeister wurde von der Direktion mit den Vorwürfen konfrontiert und hat diese allesamt glaubhaft bestritten“, so Kušej.