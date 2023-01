Widerling des Jahres | Schönste Frau der Welt

Schönste Frau der Welt. Sie brillierte schon in den 50-er-Jahren - und wurde als Hauptdarstellerin im Film „Die schönste Frau der Welt“ berühmt: Gina Lollobrigida starb am Montag 95-jährig in Rom. „Krone“-Kulturdoyen Karlheinz Roschitz widmet ihr heute einen großen Nachruf. Er erinnert daran, dass „La Lollo“ unter anderem an der Seite von Anthony Quinn, Yul Brynner und Rock Hudson gespielt hatte. Doch die Italienerin mit großen internationale Erfolgen urteilte dennoch hart über Hollywood, es sei „der falscheste Ort der Erde“, meinte sie. Und trat frühzeitig den Rückzug von der Leinwand an, um sich unter anderem der Fotografie zu widmen. Lollobrigida engagierte sich bei UNESCO und UNICEF - und ließ sich 2013 von Richard Lugner zum Wiener Opernball holen. Unser Kulturexperte verweist in seinem Nachruf auch darauf, dass sich „Lal Lollo“ selbst als „hartnäckig, starrköpfig, enthusiastisch, impulsiv“ bezeichnete. Unvergessen bleiben wird sie aber vor allem als - Zitat Roschitz - „Sexbombe und Grande Dame“.